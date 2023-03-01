В Украине будут судить двух офицеров рф, которые приказывали пытать жителей Киевщины

В селе Броварского района по приказу офицеров пытали, а затем убили нескольких местных жителей

Прокуратура отправила в суд дело двух офицеров российского оккупационного контингента. Их обвинили в преступных приказах на пытки и убийство мирных жителей Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Военные преступники

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух российских оккупантов, офицеров армии рф.

Следствие установило, что офицеры во время оккупации села Перемога Броварского района в феврале прошлого года отдавали солдатам приказы проводить допросы местных жителей.

Так, восьмерых жителей Перемоги незаконно лишили воды, их пытали, избивали, запугивали огнестрельным оружием.

В конце пятерых заложников по приказу этих офицеров российские военные расстреляли.

Статья и суд

Офицерами, которых будут судить за преступные приказы, являются командир мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил россии и помощник командира этой же воинской части по физической подготовке.

Их будут судить за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня прокуратура объявила подозрение российскому военному, отобравшему у жителя села под Черниговом тракторный прицеп. Затем оккупант с помощью прицепа ограбил ферму, забрав минеральные удобрения.

Фото: Офис генпрокурора