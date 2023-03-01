В Україні судитимуть двох офіцерів рф, які наказували катувати мешканців Київщини
Прокуратура відправила до суду справу двох офіцерів російського окупаційного контингенту. Їх звинуватили у злочинних наказах на катування та убивство мирних мешканців Київської області.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Військові злочинці
Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох російських окупантів, офіцерів армії рф.
Слідство встановило, що ці офіцери під час окупації села Перемога Броварського району у лютому минулого року віддавали солдатам накази проводити допити місцевих жителів.
Так, вісьмох мешканців Перемоги незаконно позбавили воді, їх катували, били, залякували вогнепальною зброєю.
Врешті п’ятьох заручників за наказом цих офіцерів російські військові розстріляли.
Стаття і суд
Офіцерами, яких судитимуть за злочинні накази, є командир мотострілецького батальйону 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф та помічник командира цієї ж військової частини з фізичної підготовки.
Їх судитимуть за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, сьогодні прокуратура оголосила підозру російському військовому, який відібрав у мешканця села під Черніговим тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.
Фото: Офіс генпрокурора