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В Украине будут судить оккупанта, который неоднократно изнасиловал женщину в Херсонской области

6 апреля 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские оккупационные войска в Херсонской области
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Прокуратура передала в суд дело российского оккупанта, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что он незаконно поселился в жилище гражданки Украины, а владелицу дома потом неоднократно насиловал.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Суд над оккупантом

В Херсонской области было направлено в суд уголовное дело военнослужащего российской федерации по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Весной прошлого года этот захватчик участвовал в оккупации части Херсонской области, в частности Бериславского района.

Детали его преступлений

Следствие установило, что оккупант заселился в дом одной из местных жительниц.

Угрожая расправой ей и ее малолетнему сыну, российский военный не раз насиловал ее.

"В результате сексуального насилия над матерью ребенок получил вторичную психологическую травму", — подчеркнули следователи.

Напомним, несколько дней назад было объявлено, что за жестокое обращение с гражданским населением в Черниговской области будут судить 15 военнослужащих россии. По данным следствия, они содержали сотни людей в подвале школы в селе Ягодное.

Фото из российских СМИ

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