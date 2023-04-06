В Украине будут судить оккупанта, который неоднократно изнасиловал женщину в Херсонской области
Прокуратура передала в суд дело российского оккупанта, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что он незаконно поселился в жилище гражданки Украины, а владелицу дома потом неоднократно насиловал.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Суд над оккупантом
В Херсонской области было направлено в суд уголовное дело военнослужащего российской федерации по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Весной прошлого года этот захватчик участвовал в оккупации части Херсонской области, в частности Бериславского района.
Детали его преступлений
Следствие установило, что оккупант заселился в дом одной из местных жительниц.
Угрожая расправой ей и ее малолетнему сыну, российский военный не раз насиловал ее.
"В результате сексуального насилия над матерью ребенок получил вторичную психологическую травму", — подчеркнули следователи.
Напомним, несколько дней назад было объявлено, что за жестокое обращение с гражданским населением в Черниговской области будут судить 15 военнослужащих россии. По данным следствия, они содержали сотни людей в подвале школы в селе Ягодное.
Фото из российских СМИ