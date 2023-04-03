Кількість знищених Силами оборони російських окупантів досягла 175 тисяч, — Генштаб

Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 2 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, сім бронемашин, сім артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано;

танків — 3 619 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 6 993 (+7) од.;

артилерійських систем — 2 694 (+7) од.;

РСЗВ — 527 (+0) од.;

засобів ППО — 280 (+1) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 262 (+13);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 553 (+16) од.;

спеціальної техніки — 298 (+2).

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України знищили один пункт управління російськими військами та три позиції засобів протиповітряної оборони.

Фото: ЗСУ