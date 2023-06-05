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В Украине будут судить российского оккупанта, грабившего жителей Киевщины

5 июня 2023 16:37
- Карина Бовсуновская
В Украине будут судить российского оккупанта, грабившего жителей Киевщины
Российские оккупанты. Фото: рос сми
- Карина Бовсуновская

В Украине будут судить очередного военного РФ , который во время временной оккупации села Богдановка Киевской области проводил обыски в домах местных жителей. Кроме того, он забирал последние деньги у гражданских.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора .

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Оккупант, который запугивал гражданских. Фото: Офис Генерального прокурора

Также захватчик ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая оружием, забрал себе два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего — более 163 тысяч гривен.

"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении стрелка 748 отдельного батальона оперативного назначения росгвардии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — добавили в сообщении.

Напомним, в Мелитополе российские окупанты похитили супругов Левченко, Ирину и Александра. Ирина Левченко, обвиняемая в терроризме, работала журналистом в общенациональных украинских медиа.

 

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