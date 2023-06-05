В Україні судитимуть російського окупанта, який грабував жителів Київщини

Російські окупанти. Фото: рос змі

В Україні будуть судити чергового військового рф, який під час тимчасової окупації села Богданівка, що на Київщині, проводив обшуки в будинках місцевих жителів. Крім того, він забирав останні гроші у цивільних.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Окупант, залякуючи зброєю, виганяв людей, які хотіли заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю та обмежував їхні дії.

Окупант, який залякував цивільних. Фото: Офіс Генерального прокурора

Також загарбник увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав собі два мобільні телефони і всі заощадження потерпілого — понад 163 тисячі гривень.

"Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно стрілка 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти викрали подружжя Левченків, Ірину і Олександра. Ірина Левченко, яку звинувачують у тероризмі, працювала журналістом у загальнонаціональних українських медіа.