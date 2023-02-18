Расстрелял жителя Чернигова — в Украине будут судить российского пилота

Оккупант убил гражданского в собственном же доме

В Украине будут заочно судить российского пилота, сознательно расстрелявшего мирного жителя Чернигова. Захватчик хотел спрятаться в доме мужчины, но заметил владельца и убил его.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Что известно

В ходе следствия правоохранители установили, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета вс рф приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Российский военный пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома.

"Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий россии умышленно расстрелял мужчину из пистолета", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался.

Кроме того, пилота армии рф подозревают в бомбардировке гражданских объектов в городе Чернигове.

Вероятно, речь идет о пилоте СУ-34 Александре Красноярцеве из Челябинска, сбитом во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова.

Ранее руководитель разведки Кирилл Буданов сообщал, что Красноярцев был обменен на пятерых украинских пилотов.

Напомним, накануне в прокуратуре сообщили, что в Украине будут судить очередного военного армии рф, который издевался над жителями Черниговщины.