Расстрелял жителя Чернигова — в Украине будут судить российского пилота

В Украине будут судить российского пилота, расстрелявшего мирного жителя Чернигова
В Украине будут заочно судить российского пилота, сознательно расстрелявшего мирного жителя Чернигова. Захватчик хотел спрятаться в доме мужчины, но заметил владельца и убил его.
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
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Что известно
В ходе следствия правоохранители установили, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета вс рф приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Российский военный пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома.
"Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий россии умышленно расстрелял мужчину из пистолета", — говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался.
Кроме того, пилота армии рф подозревают в бомбардировке гражданских объектов в городе Чернигове.
Вероятно, речь идет о пилоте СУ-34 Александре Красноярцеве из Челябинска, сбитом во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова.
Ранее руководитель разведки Кирилл Буданов сообщал, что Красноярцев был обменен на пятерых украинских пилотов.
Напомним, накануне в прокуратуре сообщили, что в Украине будут судить очередного военного армии рф, который издевался над жителями Черниговщины.