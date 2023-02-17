В Україні судитимуть солдата рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем на Чернігівщині

Молодший сержант російської армії вимагав від українця інформацію про розташування ЗСУ

В Україні судитимуть військовослужбовця рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем села Ягідного Чернігівського району. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Молодший сержант російської армії вимагав від українця інформацію про розташування ЗСУ. Окупант відвів місцевого мешканця за територію шкільного подвір’я та наказав стати спиною до бетонного забору.

Рашист не отримав відповіді та здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова прямо над головою українця. Він намагався викликати страх у чоловіка. Продовжуючи такий "допит", військовослужбовець рф кинув гранату прямо під ноги потерпілому. Окупант вчинив катування та завдав моральних страждань українцю.

Після "допиту" солдат рф наказав чоловіку пройсти до підвалу школи, в якому в якості "живого щита" утримувалося населення села.

Військовослужбовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрокурора однієї з окружних прокуратур Луганської області. Підозрюваний вступив у злочинну змову з представниками так званої "лнр".

Раніше ми писали, що правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшуку.