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В Україні судитимуть російського пілота, який розстріляв мирного жителя Чернігова

18 лютого 2023 12:37
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Розстріляв жителя Чернігова — в Україні судитимуть російського пілота
Окупант вбив цивільного у власному ж будинку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Україні заочно судитимуть російського пілота, який свідомо розстріляв мирного жителя Чернігова. Загарбник хотів сховатися у будинку чоловіка, втім помітив власника і вбив його.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Що відомо

У ході слідства правоохоронці встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака зс рф приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Російський військовий намагався сховатись, але його виявив господар будинку.

"Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець рф умисно розстріляв чоловіка з пістолета", — йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм чоловік помер. 

Окрім того, пілота армії рф підозрюють у бомбардуванні цивільних об’єктів у місті Чернігові.

Ймовірно, йдеться про пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова.

Раніше керівник розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Красноярцева обміняли на п'ятьох українських пілотів.

Нагадаємо, напередодні у прокуратурі повідомили, що в Україні судитимуть чергового військового армії рф, який знущався над жителями Чернігівщини.

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