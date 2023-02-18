Розстріляв жителя Чернігова — в Україні судитимуть російського пілота

В Україні судитимуть російського пілота, який розстріляв мирного жителя Чернігова
В Україні заочно судитимуть російського пілота, який свідомо розстріляв мирного жителя Чернігова. Загарбник хотів сховатися у будинку чоловіка, втім помітив власника і вбив його.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
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Що відомо
У ході слідства правоохоронці встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака зс рф приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Російський військовий намагався сховатись, але його виявив господар будинку.
"Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець рф умисно розстріляв чоловіка з пістолета", — йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм чоловік помер.
Окрім того, пілота армії рф підозрюють у бомбардуванні цивільних об’єктів у місті Чернігові.
Ймовірно, йдеться про пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова.
Раніше керівник розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Красноярцева обміняли на п'ятьох українських пілотів.
Нагадаємо, напередодні у прокуратурі повідомили, що в Україні судитимуть чергового військового армії рф, який знущався над жителями Чернігівщини.