В Украине будут судить солдата рф, который жестоко обращался с местным жителем в Черниговской области

В Украине будут судить солдата рф, который жестоко обращался с местным жителем Черниговской области
В Украине будут судить военнослужащего россии, который жестоко обращался с местным жителем села Ягодного Черниговского района. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора .
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Младший сержант российской армии требовал от украинца информацию о расположении ВСУ. Оккупант отвел местного жителя за территорию школьного двора и приказал стать спиной к бетонному забору.
Рашист не получил ответа и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова прямо над головой украинца. Он пытался вызвать страх у мужчины. Продолжая такой "допрос", военнослужащий рф бросил гранату прямо под ноги потерпевшему. Оккупант совершил пытки и нанес моральные страдания украинцу.
После "допроса" солдат рф приказал мужчине пройти в подвал школы, в котором в качестве "живого щита" держали население деревни.
Военнослужащему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора одной из окружных прокуратур Луганской области. Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР".
Ранее мы писали, что правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыске.