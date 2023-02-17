В Украине будут судить солдата рф, который жестоко обращался с местным жителем в Черниговской области

Младший сержант российской армии требовал от украинца информацию о расположении ВСУ

В Украине будут судить военнослужащего россии, который жестоко обращался с местным жителем села Ягодного Черниговского района. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора .

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Младший сержант российской армии требовал от украинца информацию о расположении ВСУ. Оккупант отвел местного жителя за территорию школьного двора и приказал стать спиной к бетонному забору.

Рашист не получил ответа и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова прямо над головой украинца. Он пытался вызвать страх у мужчины. Продолжая такой "допрос", военнослужащий рф бросил гранату прямо под ноги потерпевшему. Оккупант совершил пытки и нанес моральные страдания украинцу.

После "допроса" солдат рф приказал мужчине пройти в подвал школы, в котором в качестве "живого щита" держали население деревни.

Военнослужащему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора одной из окружных прокуратур Луганской области. Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР".

Ранее мы писали, что правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыске.