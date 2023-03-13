В Украине будут судить предателя, который участвовал в уничтожении жилых кварталов Мариуполя

Обвиняемый

ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира группы инженерного обеспечения из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону врага и участвовал в обстреле Мариуполя. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Что известно

Как сообщили в ведомстве, после захвата оккупантами воинской части в АР Крым офицер отказался передислоцироваться на подконтрольную территорию и присягнул на верность агрессору.

"В настоящее время фигурант прислуживает оккупантам в составе "международного противоминного центра вооруженных сил российской федерации". В его обязанности входит инженерное обеспечение оккупационных войск россии, в том числе по замене территории Украины, инфраструктурных объектов, административных и гражданских зданий", — говорится в сообщении.

Он по указанию оккупантов использует раздвижную технику для обстрела не только украинских военных, но и гражданских объектов. В частности, по оперативным данным, предатель стоит за использованием установки УР-77 "Метеорит" в городских кварталах Мариуполя.

Известно, что его родственники проживают во Львовской области. Приблизительно за месяц до полномасштабного вторжения он предупредил, что скоро вместе с российской армией придется "увольнять" их. Мать и сестра сразу же уехали за границу. Отец с бабушкой остались в Украине и скрываясь от вражеских ракет ждали своего "освободителя".

Что угрожает бывшему военному

Отмечается, что бывший военный заочно обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, недавно в Киеве задержали дезертира из СБУ, который восемь лет скрывался от следствия.

В 2014 году после российского вторжения в Луганскую область фигурант не выполнил приказ руководства о передислокации и остался во временно оккупированном городе Алчевске.

Фото: ДБР