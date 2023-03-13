В Україні судитимуть зрадника, який брав участь у знищені житлових кварталів Маріуполя
ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира групи інженерного забезпечення з Криму, який у 2014 році перейшов на бік ворога та брав участь в обстрілі Маріуполя. Обвинувальний акт направлено до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
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Що відомо
Як повідомили у відомстві, після захоплення окупантами військової частини в АР Крим офіцер відмовився передислоковуватись на підконтрольну територію та присягнув на вірність агресору.
"Нині фігурант прислуговує окупантам у складі "міжнародного протимінного центру збройних сил російської федерації". До його обов’язків входить інженерне забезпечення окупаційних військ рф, в тому числі по замінюванню території України, інфраструктурних об’єктів, адміністративних та цивільних будинків", — йдеться у повідомленні.
Він за вказівкою окупантів використовує розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зокрема, за оперативними даними, зрадник стоїть за використанням установки УР-77 "Метеорит" у міських кварталах Маріуполя.
Відомо, що його родичі проживають у Львівський області. Приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення він попередив, що скоро разом з російською армією прийде "звільняти" їх. Матір та сестра одразу ж виїхали за кордон. Батько з бабусею залишились в Україні та ховаючись від ворожих ракет чекали на свого "визволителя".
Що загрожує колишньому військовому
Зазначається, що колишній військовий заочно обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали дезертира із СБУ, який вісім років ховався від слідства.
У 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.
Фото: ДБР