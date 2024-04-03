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В Украине продолжается воздушная тревога — какая угроза

3 апреля 2024 01:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога ночью 3 апреля в Украине
Фото: иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога продолжается в Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Соответствующая информация опубликована ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.

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По состоянию на 00:54, Полтавщина и Кировоградщина — БпЛА в северо-западном направлении.
БпЛА в Николаевской области — в направлении Кировоградской области. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Обновлено 01:23. Воздушная тревога распространилась на Черкасскую область.

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Обновлено 01:23. БпЛА из Кировоградской и Полтавской областей — в направлении Черкасской!

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Новость дополняется.

война
воздушная тревога

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