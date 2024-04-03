Воздушная тревога ночью 3 апреля в Украине

Фото: иллюстративное

Воздушная тревога продолжается в Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Соответствующая информация опубликована ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.

Читайте также:

Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников

По состоянию на 00:54, Полтавщина и Кировоградщина — БпЛА в северо-западном направлении.

БпЛА в Николаевской области — в направлении Кировоградской области. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обновлено 01:23. Воздушная тревога распространилась на Черкасскую область.

Обновлено 01:23. БпЛА из Кировоградской и Полтавской областей — в направлении Черкасской!

Новость дополняется.