Воздушная тревога ночью 3 апреля в Украине

В Украине продолжается воздушная тревога — какая угроза
3 апреля 2024 01:10
Фото: иллюстративное
Воздушная тревога продолжается в Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Соответствующая информация опубликована ночью, 3 апреля, на Официальной карте воздушных тревог Украины.
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По состоянию на 00:54, Полтавщина и Кировоградщина — БпЛА в северо-западном направлении.
БпЛА в Николаевской области — в направлении Кировоградской области. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Обновлено 01:23. Воздушная тревога распространилась на Черкасскую область.
Обновлено 01:23. БпЛА из Кировоградской и Полтавской областей — в направлении Черкасской!
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