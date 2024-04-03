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В Україні триває повітряна тривога — яка загроза

3 квітня 2024 01:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 3 квітня в Україні
Фото: ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога продовжується у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. 

Відповідна інформація міститься вночі, 3 квітня, на Офіційній карті повітряних тривог України

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Станом на 00:54 Полтавщина та Кіровоградщина — БпЛА у північно-західному напрямку.
БпЛА на Миколаївщині — у напрямку Кіровоградської області. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

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Оновлено 01:23. Повітряна тривога поширилась на Черкаську область. 

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Оновлено 01:23. БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей — у напрямку Черкаської! 

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Новина доповнюється.

війна
повітряна тривога

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