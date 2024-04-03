Повітряна тривога вночі 3 квітня в Україні

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Повітряна тривога продовжується у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Відповідна інформація міститься вночі, 3 квітня, на Офіційній карті повітряних тривог України.

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Зафіксований рух ворожих ударних безпілотників

Станом на 00:54 Полтавщина та Кіровоградщина — БпЛА у північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині — у напрямку Кіровоградської області. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Оновлено 01:23. Повітряна тривога поширилась на Черкаську область.

Оновлено 01:23. БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей — у напрямку Черкаської!

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