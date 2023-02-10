В Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

Что известно о новой угрозе с воздуха от вражеских войск рф

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной опасности стал взлет МиГ-31К ВВС России с территории Беларуси.

Об этом сообщают мониторинговые группы .

Детали о взлете истребителя

В 13:07 стало известно о взлете МиГ-31К ВВС РФ над территорией Беларуси. Отмечается, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". К сожалению, наши средства ПВО не могут их перехватить. Иногда МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

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Напомним, 10 февраля россияне устроили массированную ракетную атаку по Украине. Известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.

Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Во Львовской области, недалеко от села Кизлив, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.