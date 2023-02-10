Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит arrow

В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

10 февраля 2023 13:17
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога
Что известно о новой угрозе с воздуха от вражеских войск рф
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной опасности стал взлет МиГ-31К ВВС России с территории Беларуси.

Об этом сообщают мониторинговые группы .

Читайте также:

Детали о взлете истребителя

В 13:07 стало известно о взлете МиГ-31К ВВС РФ над территорией Беларуси. Отмечается, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". К сожалению, наши средства ПВО не могут их перехватить. Иногда МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

воздушная тревога

Новость дополняется...

Напомним, 10 февраля россияне устроили массированную ракетную атаку по Украине. Известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.

Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Во Львовской области, недалеко от села Кизлив, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

18:50 Одесский зоопарк объявил конкурс "Пара года 2023"

18:47 Уклонисты от мобилизации: где в Украине больше всего

18:40 Спортсмены подыгрывают пропаганде: Зеленский просит союзников не допустить россию к Олимпиаде

18:35 Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и последствиях новой атаки россии

18:33 Послы G7 призвали Верховную Раду возобновить е-декларирование для предотвращения коррупции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

18:27 В Украине объявили отбой тревоги: запускала ли россия ракеты

18:19 Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Актуальное по теме

None 10 Февраль 16:37

Одесский зоопарк объявил конкурс "Пара года 2023"

None 10 Февраль 18:50

Уклонисты от мобилизации: где в Украине больше всего

None 10 Февраль 18:40

Спортсмены подыгрывают пропаганде: Зеленский просит союзников не допустить россию к Олимпиаде

None 10 Февраль 18:36

Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и последствиях новой атаки россии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB