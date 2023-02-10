В Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу

Що відомо про нову загрозу з повітря від ворожих військ рф

В Україні вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною небезпеки став злет МіГ-31К ВПС рф з території Білорусі.

Про це повідомляють моніторингові групи.

Деталі про злет винищувача

О 13:07 стало відомо про злет МіГ-31К ВПС рф над територією Білорусі. Зазначається, що МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". На жаль, наші засоби ППО не можуть їх перехопити. Деколи МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Новина доповнюється...

Нагадаємо, 10 лютого росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО. Вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.

Так, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони збили над Києвом 10 ворожих ракет. Відомо, що уламки російських ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

На Львівщині, неподалік села Кізлів, ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя вона не розірвалася.

А от у Харкові через ракетний удар росії постраждали вісім цивільних осіб, двоє х них — у важкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.