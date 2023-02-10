В Україні завершилась масштабна повітряна тривога — наслідки атаки рф

У більшості областей оголошено відбій

В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги, яка розпочалася близько 8:30. Наразі відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО.

Про це повідомляють очільники обласних військових адміністрацій.

Наслідки ворожої атаки

Відомо, що вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.

Так, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони збили над Києвом 10 ворожих ракет. Відомо, що уламки російських ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Відомо, що на Львівщині, неподалік села Кізлів, ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя вона не розірвалася.

"Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", — написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Натомість через це рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

А от у Харкові через ракетний удар росії постраждали вісім цивільних осіб, двоє х них — у важкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.

Під ворожим вогнем була і Одещина. На щастя, силам протиповітряної оборони вдалося збити над регіоном 13 російських ракет. Про це у своєму Telegram розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Про збиті ворожі ракети над Кривим Рогом розповів очільник ОВА Олександр Вілкул. За його словами, силами ППО було збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста.

Наразі відомо про падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, на щастя, люди не постраждали.

Однак, в Укренерго розповіли про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — кажуть фахівці.

Об 11:05 стало відомо про ще кілька вибухів на Хмельниччині. У місті почалися перебої з електропостачанням.

Відомо, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях були застосовані екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", — написали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше у Київській міській військовій адміністрації закликали громадян не фотографувати та не знімати політ ракет. У КМВА наголошують, що ворог використовує українські мережі задля координації польоту ворожих цілей.