Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні завершилась масштабна повітряна тривога: наслідки ракетної атаки рф arrow

В Україні завершилась масштабна повітряна тривога: наслідки ракетної атаки рф

10 лютого 2023 12:42
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Україні завершилась масштабна повітряна тривога — наслідки атаки рф
У більшості областей оголошено відбій
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги, яка розпочалася близько 8:30. Наразі відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО.

Про це повідомляють очільники обласних військових адміністрацій.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки

Відомо, що вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.

Так, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони збили над Києвом 10 ворожих ракет. Відомо, що уламки російських ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Відомо, що на Львівщині, неподалік села Кізлів, ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя вона не розірвалася.

"Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", — написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Натомість через це рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

А от у Харкові через ракетний удар росії постраждали вісім цивільних осіб, двоє х них — у важкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.

Під ворожим вогнем була і Одещина. На щастя, силам протиповітряної оборони вдалося збити над регіоном 13 російських ракет. Про це у своєму Telegram розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Про збиті ворожі ракети над Кривим Рогом розповів очільник ОВА Олександр Вілкул. За його словами, силами ППО було збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста.

Наразі відомо про падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, на щастя, люди не постраждали.

Однак, в Укренерго розповіли про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури. 

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — кажуть фахівці.

Об 11:05 стало відомо про ще кілька вибухів на Хмельниччині. У місті почалися перебої з електропостачанням.

Відомо, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях були застосовані екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", — написали у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше у Київській міській військовій адміністрації закликали громадян не фотографувати та не знімати політ ракет. У КМВА наголошують, що ворог використовує українські мережі задля координації польоту ворожих цілей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:06 У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 14:06

У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

None 10 Лютий 13:46

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB