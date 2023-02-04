В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога
В Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога. Сирена раздается по всей территории страны из-за взлета российского истребителя в Беларуси.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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По информации Telegram-канала "Беларускі Гаюн", в Беларуси взлетел МиГ-31К ВКС рф.
По состоянию на 16:55 тревога объявлена во всех областях Украины. Людям стоит пройти к укрытиям.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объясняли, что информация о возможной угрозе попадает в соответствующую службу в считанные минуты после фиксации вражеского самолета или ракеты.
Когда военные получают такие данные, сирену включают в определенных регионах. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации оккупантов или о том, что местность уже подверглась авиаудару.
Напомним, сегодня уже была воздушная тревога в 9 часов утра. Сирена охватила все области страны.
Также мы писали, что на днях на улицах Киева звучали сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.