В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Сирена лунає по всій території країни через зліт російського винищувача у Білорусі.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
-
Мінкульт закликав керівництво Полтавської міськради перенести пам’ятник Петру І
-
Конгресвумен Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, хоче піти з Конгресу США
-
Зірки "Ігри престолів" Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину
-
Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту
-
Страждають не лише люди: у столичному зоопарку показали врятованих від війни папуг
-
В Україні відбій тривоги: чи були запуски ракет
-
Уряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони: чому це важливо
-
Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна повідомила про втрату близької людини
-
Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії: що обговорили політики
-
Офіційно: ЄС затвердив "стелю" цін на російські нафтопродукти
Деталі
За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетів МіГ-31К ВКС рф.
Станом на 16:55 тривога оголошена у всіх областях України. Людям варто пройти до укриттів.
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.
Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.
Нагадаємо, сьогодні вже була повітряна тривога о 9 годині ранку. Сирена охопила усі області країни.
Також ми писали, що днями на вулицях Києва звучали сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.