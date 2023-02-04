В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога

Сирена охопила всі області країни

В Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Сирена лунає по всій території країни через зліт російського винищувача у Білорусі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетів МіГ-31К ВКС рф.

Станом на 16:55 тривога оголошена у всіх областях України. Людям варто пройти до укриттів.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.

Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.

Нагадаємо, сьогодні вже була повітряна тривога о 9 годині ранку. Сирена охопила усі області країни.

Також ми писали, що днями на вулицях Києва звучали сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.