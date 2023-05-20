В Украине разоблачили коллаборантов, восхвалявших ЧВК "Вагнер"

Предатели, поддерживавшие русских наемников. Фото: Днепропетровская и Черниговская областные прокуратуры

В нескольких регионах Украины правоохранители поймали коллаборантов, восхвалявших российскую армию и наемников ЧВК "Вагнер". А оккупацию украинских территорий эти люди назвали "освобождением".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора .

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Один из жителей этого региона публиковал в соцсетях материалы из российских пропагандистских ресурсов.

В этих материалах оправдывалась оккупация части украинской территории.

Кроме того, мужчина глорифицировал российских наемников частной военной компании "Вагнер".

"При проведении правоохранителями следственных действий мужчина высказывался относительно вооруженной агрессии России как внутреннего гражданского конфликта", — подчеркнули в прокуратуре.

Черниговская область

Также на антиукраинской деятельности в соцсетях поймали двух жительниц Новгород-Северской ОТГ Черниговской области.

Женщины восхваляли российскую армию, украинских военнослужащих называли "укронацистами" и приветствовали захват территории Украины, называя это "освобождением".

Лингвистическая экспертиза, проведенная с сообщениями этих женщин в соцсетях, подтвердила их причастность к преступлениям, хотя сами коллаборантки их не признавали.

Напомним, несколько дней назад правоохранители задержали в Запорожье бывшего милиционера, пытавшегося бежать на оккупированную территорию, где хотел вступить в ряды ЧВК "Вагнер". Кроме того, предатель восхвалял "вагнеровцев" в соцсети.