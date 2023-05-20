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В Україні викрили колаборантів, які вихваляли ПВК "Вагнер"

20 травня 2023 12:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні викрили колаборантів, які вихваляли ПВК "Вагнер"
Зрадники, які підтримували російських найманців. Фото: Дніпропетровська та Чернігівська обласні прокуратури
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У кількох регіонах України правоохоронці спіймали колаборантів, які вихваляли російську армію та найманців ПВК "Вагнер". А окупацію українських територій ці люди назвали "звільненням".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Дніпропетровська область

Один із мешканців цього регіону публікував у соцмережах матеріали з російських пропагандистських ресурсів.

У цих матеріалах виправдовувалася окупація частини української території.

Крім того, чоловік глорифікував російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Під час проведення правоохоронцями слідчих дій чоловік висловлювався стосовно збройної агресії рф як внутрішнього громадянського конфлікту", — наголосили у прокуратурі.

Чернігівська область

Також на антиукраїнській діяльності в соцмережах спіймали двох мешканок Новгород-Сіверської ОТГ Чернігівської області.

Жінки вихваляли російську армію, українських військовослужбовців називали "укронацистами" і вітали захоплення території України, називаючи це "звільненням".

Лінгвістична експертиза, проведена із дописами цих жінок у соцмережах, підтвердила їхню причетність до злочинів, хоч самі колаборантки їх не визнавали.

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці затримали у Запоріжжі колишнього міліціонера, який намагався втекти на окуповану територію, де хотів вступити до лав ПВК "Вагнер". Крім того, зрадник вихваляв "вагнерівців" у соцмережі. 

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