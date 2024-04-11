В Украине закончились ракеты для "Patriot" и других систем ПВО — аналитик Bild
Аналитик по обороне Юлиан Репке заявил, что в Украине закончились ракеты для западных систем противовоздушной обороны, в частности для системы Patriot и IRIS-T. Военный аналитик утверждает, что РФ "уничтожила большинство других запасов средств" противовоздушной обороны Украины.
Об этом Юлиан Репке написал в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю атаку РФ по Украине.
Запас ракет для Patriot и Iris-T
Согласно сообщению, размещенному в соцсети Х, Юлиан Репке выразил возмущение тем, что ракеты к системам ПВО в Украине исчерпаны или уничтожены.
"Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): в Украине закончились ракеты Patriot и IRIS-T", – написал он.
Также аналитик добавил, что большинство других запасов средств противовоздушной обороны также исчерпано или уничтожено.
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
Также мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков, который находится под постоянными обстрелами российских захватчиков, нуждается в защите. Глава государства отметил, что мир не может быть безразличен к российскому террору.
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