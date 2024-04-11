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В Украине закончились ракеты для "Patriot" и других систем ПВО — аналитик Bild

11 апреля 2024 17:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украине закончились ракеты для "Patriot" и других систем ПВО - аналитик Bild
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Raytheon Technologies.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Аналитик по обороне Юлиан Репке заявил, что в Украине закончились ракеты для западных систем противовоздушной обороны, в частности для системы Patriot и IRIS-T. Военный аналитик утверждает, что РФ "уничтожила большинство других запасов средств" противовоздушной обороны Украины.

Об этом Юлиан Репке написал в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю атаку РФ по Украине.

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Согласно сообщению, размещенному в соцсети Х, Юлиан Репке выразил возмущение тем, что ракеты к системам ПВО в Украине исчерпаны или уничтожены.

"Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): в Украине закончились ракеты Patriot и IRIS-T", – написал он.

Также аналитик добавил, что большинство других запасов средств противовоздушной обороны также исчерпано или уничтожено.

В Украине закончились ракеты для "Patriot" и других систем ПВО — аналитик Bild - фото 1
Сообщение Юлиана Репке. Фото: скриншот

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокопоставленных должностных лиц стран-союзников провести ночь в Харькове, чтобы лично убедиться в необходимости предоставления Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Также мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков, который находится под постоянными обстрелами российских захватчиков, нуждается в защите. Глава государства отметил, что мир не может быть безразличен к российскому террору.

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война в Украине

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