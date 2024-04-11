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В Україні закінчилися ракети для Patriot та інших систем ППО — аналітик Bild

11 квітня 2024 17:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україні закінчилися ракети для "Patriot" та інших систем ППО — аналітик Bild
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Raytheon Technologies.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Аналітик з питань оборони Юліан Рьопке заявив, що в Україні закінчилися ракети для західних систем протиповітряної оборони, зокрема для системи Patriot і IRIS-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ "знищила більшість інших запасів засобів" протиповітряної оборони України.

 Про це Юліан Рьопке написав у соцмережі Х, коментуючи сьогоднішню атаку РФ по Україні.

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Згідно з повідомленням, розміщеним у соцмережі Х, Юліан Рьопке висловив обурення тим, що ракети до систем ППО в Україні вичерпані або знищені.

"Як я сказав кілька тижнів тому (і майже ніхто мені не повірив): в Україні закінчилися ракети Patriot і IRIS-T", — написав він.

Також аналітик додав, що більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони також вичерпано чи знищено.

В Україні закінчилися ракети для "Patriot" та інших систем ППО — аналітик Bild - фото 1
Допис Юліана Рьопке. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав високопосадовців країн-союзників провести ніч у Харкові, щоб особисто переконатися в необхідності надання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot. 

Також ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Харків, який перебуває під постійними обстрілами російських загарбників, потребує захисту. Глава держави зазначив, що світ не може бути байдужим до російського терору.

військова допомога
боєприпаси
ППО
війна в Україні

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