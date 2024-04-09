Зеленський розповів, чого потребує Харків для захисту від постійних обстрілів з боку РФ

Президент України Володимира Зеленського. Фото: Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Харків, який перебуває під постійними обстрілами російських загарбників, потребує захисту. Глава держави зазначив, що світ не може бути байдужим до російського терору.

Про це Зеленський заявив у вівторок, 9 квітня.

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"Харкову потрібен надійний захист. Проти постійного російського терору є рішення – необхідні системи ППО та ракети до них", — зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що світ не має права залишатися байдужим у той час, коли Росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває його мешканців у власних домівках. Він додав, що Україна потребує більшого захисту неба.

"Дякую всім, хто поруч із нашими людьми: ліквідовує наслідки обстрілів, допомагає, підтримує, робить максимум для збереження нормального життя в українських містах", — додав президент.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російські військові з посиленою активністю обстрілюють територію Харківщини авіабомбами. Населені пункти Богодухівського та Харківського районів, зокрема Липці, стали об’єктами обстрілу.

Також ми писали про те, що в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак, за словами начальника харківського гарнізону бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.