В Украине осудили четырех агентов рф, которые корректировали удары по Бахмуту и Краматорске

По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание от 9 до 14 лет тюрьмы

В Украине приговорили к 14 годам за решеткой четырех агентов россии, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины коллаборантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По информации СБУ, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Прежде всего их интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях.

Также они "сливали" агрессору информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали российских агентов в ходе спецопераций на территории Донецкой и Луганской областей. По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание от 9 до 14 лет заключения.

Среди осужденных — агент, который передавал разведданные через своего "связного" из подконтрольного захватчикам "мгб днр".

Другой преступник фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и присылал соответствующие локации на чат-бот "пресс-службы народной милиции днр". Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности зарегистрировался в мессенджере под псевдонимом "чиполлино".

Также осужден житель Дружковки, который передавал развединформацию в так называемую "республиканскую гвардию днр" через свою сестру из временно оккупированной части Донецкой области.

Еще один вражеский приспешник — житель Северодонецка, который находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса рф и присылал ему координаты базирования украинских войск.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности задержала еще двух российских агентов, сдавших ФСБ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции ВСУ. Мужчинам доложено о подозрении в государственной измене.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили и задержали коллаборанта, который в Славянске помогал россиянам выявлять украинские войска. Также предатель предоставлял координаты объектов критической инфраструктуры, которые войска россии затем обстреливали.