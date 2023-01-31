Ще одні зрадники — СБУ затримала двох колаборантів на Сумщині

Затримання колаборантів

Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ. Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про "діяльність" колаборантів

За даними слідства, мешканець Харківщини, який з початку війни проживав на Сумщині, у листопаді 2022 року мобілізувався. Підтримуючи проросійські ідеї, він вступив у змову зі співробітником ФСБ рф.

Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців ЗСУ та складів з боєприпасами.

Пізніше його передислокували на Схід — на територію Донецької області. Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ.

Затримання зрадників

За результатом спецоперації правоохоронці їх затримали.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області. СБУ встановила його установчі дані та усі обставини злочину.

Окрім того, у Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.

Також ми писали, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.