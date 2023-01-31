Ще одні зрадники — СБУ затримала двох колаборантів на Сумщині

"Зливали" позиції ЗСУ та розташування складів з боєприпасами: СБУ затримала ще двох зрадників
Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які здавали ФСБ місця розташування складів з боєприпасами та бойові позиції ЗСУ. Чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
-
В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі
-
Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї
-
В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами
-
РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті, загинула дитина
-
У рф закликали Україну відмовитися від бойкоту Олімпіади-24
-
Фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни
-
Британія не планує відправляти Україні винищувачі: яка причина
-
На трасі Одеса — Рені через погоду стали вантажівки: як об'їхати
-
Дружина Ліонеля Мессі показала, чим займається під час матчів "ПСЖ": діти все бачать
-
Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від Netflix
Що відомо про "діяльність" колаборантів
За даними слідства, мешканець Харківщини, який з початку війни проживав на Сумщині, у листопаді 2022 року мобілізувався. Підтримуючи проросійські ідеї, він вступив у змову зі співробітником ФСБ рф.
Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців ЗСУ та складів з боєприпасами.
Пізніше його передислокували на Схід — на територію Донецької області. Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ.
Затримання зрадників
За результатом спецоперації правоохоронці їх затримали.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення частини Харківської області. СБУ встановила його установчі дані та усі обставини злочину.
Окрім того, у Тернопільській області співробітники СБУ затримали російського агента. Чоловік, завербований на початку війни, збирав і передавав росіянам координати електропідстанцій.
Також ми писали, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.