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В Украине засудили генерала и полковника РФ за подрыв Северо-Крымского канала

23 мая 2023 17:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине засудили генерала и полковника РФ за подрыв Северо-Крымского канала
Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине заочно приговорили генерала и полковника РФ к 12 годам тюрьмы. Они командовали подрывом Северо-Крымского канала и захватом Каховской ГЭС.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Что известно о деятельности российских командиров

Служба безопасности собрала доказательства против еще двух командиров российских войск, причастных к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонской области.

Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова.

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Осуждены российские командиры. Фото: СБУ

Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала.

По данным следствия, именно Ясников отдал приказ по поводу незаконного захвата объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

К чему привели действия оккупантов

Преступные действия оккупантов нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальному ущербу Украине в особо крупных размерах.

Какое наказание ждет россиян

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы.

Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение генералу РФ, командовавшему оккупацией Харьковской области.

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