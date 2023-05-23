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В Україні засудили генерала і полковника РФ за підрив Північно-Кримського каналу

23 травня 2023 17:05
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В Україні засудили генерала і полковника РФ за підрив Північно-Кримського каналу
Співробітник Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні заочно засудили генерала і полковника РФ до 12 років тюрми. Вони командували підривом Північно-Кримського каналу та захопленням Каховської ГЕС.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Що відомо про діяльність російських командирів

Служба безпеки зібрала докази проти ще двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонської області.

Мова йде про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова.

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Засуджені російські командири. Фото: СБУ

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

До чого призвели дії окупантів

Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Яке покарання чекає росіян

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми.

Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру генералу РФ, який командував окупацією Харківської області.

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