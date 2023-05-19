В Україні засудили "вагнерівців" та російського розвідника, які атакували Бахмут

Російські війська на полі бою. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 19 травня, СБУ повідомили, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.

Про це інформує СБУ.

Читайте також:

Тюремний строк для окупантів

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які атакували Бахмут. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що суд призначив їм покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

Одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. У жовтні 2022 року представники ПВК "Вагнер" запропонували йому підписати контракт. За це йому пообіцяли 200 тисяч рублів та анулювання судимості. Однак вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Інший злочинець — мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи на військовій службі снайпером, а потім розвідником, брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної. На початку цього року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону "Шторм", який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута. У березні ЗСУ затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста.

"Вагнерівець" та російський розвідник, які атакували Бахмут. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 травня, Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого. Він бере участь в агресивній війні проти України. Його звинувачують у наказі знищити український найбільший літак у світі "Мрія".

Офіс Генпрокурора України повідомив, що ексмер Рубіжного отримав вирок за колабораціонізм. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.