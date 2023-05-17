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В Украине осудили военных РФ, которые пытали жителей Бучи

17 мая 2023 12:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине осудили военных РФ, которые пытали жителей Бучи
Военнослужащий русской армии. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине заочно осудили девять военных российской армии, которые избивали, пытали и угрожали жителям Бучи. В настоящее время военнослужащие РФ находятся в розыске.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Оккупанты в Буче

Как известно, суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны девяти военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что один из военнослужащих России приговорен к 12 годам лишения свободы, четырем — 11 годам шесть месяцев, другим — к 11 годам заключения.

Прокуроры доказали, что осужденные во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года держали в заложниках гражданского мужчину, который не участвовал в боевых действиях и не имел оружия. Они не снабжали его пищей и водой. Оккупанты лишили потерпевшего возможности свободно передвигаться, завязывали глаза липкой лентой, связывали руки пластиковыми хомутами и угрожали убийством.

Также захватчики наносили мужчине телесные повреждения с целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно. Били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке.

В настоящее время военнослужащие РФ находятся в розыске.

Напомним, недавно в Украине осудили оккупантов, взятых в плен под Бахмутом и Угледаром. Среди осужденных оккупантов — командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ.

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