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В Україні засудили окупантів, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром

18 березня 2023 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Серед засуджених окупантів — командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу рф
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали ще чотири російські окупанти. Їх взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром Донецької області.

Про це повідомляє Служба безпека України.

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Деталі

"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини ще чотирьох бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС рф", — йдеться у повідомленні.

Одному з фігурантів суд призначив 10 років ув'язнення, а іншим трьом — 12 років.

Серед засуджених окупантів — командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу рф.

З 2014 року він брав активну участь у бойових діях проти сил АТО. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну засуджений давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок "Піон".

Ще один російський окупант після 24 лютого 2022 року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами СБУ також засуджено військового рф, який у складі п'ятої окремої мотострілецької бригади "Оплот" брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.

"Крім цього, реальний термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебував у складі створеного агресором "розвідувального управління республіканської гвардії днр". У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті", — розповіли у СБУ.

Суд визнав затриманих винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • Ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Осужденные оккупанты

Нагадаємо, суд ухвалив рішення у справі російського військовослужбовця, який у березні минулого року бомбардував телевежу у Харкові. Окупант проведе за ґратами 12 років.

Також ми писали, що у Волинській області засудили колаборанта, який здавав росіянам інформацію про військові об’єкти регіону. Колишньому військовому визначили покарання у розмірі 14 років позбавлення волі.

Додамо, у Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.

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