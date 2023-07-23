В Украине появилась собственная система ПВО средней дальности: что известно
В Украине разработали свою систему противовоздушной обороны средней дальности. В настоящее время она работает в тестовом режиме.
Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Подобно американской системе
Он отметил, что система ПВО Украины похожа с американской под названием Hawk.
"У нас есть системы ПВО новейшие, это, конечно, не аналог Patriot, SAMP/T или IRIS-T. Это, думаю, больше к Hawk или к такой средней дальности систем", — объяснил Чернев.
Есть ли успехи
Пока депутат не рассказал названия этого оборудования, однако, по его словам, тестовый режим продолжается успешно. К этим системам ПВО ракеты уже разработали.
"Это также будет покрываться нашим ВПК (военно-промышленный комплекс — Ред.)", — заверил он.
Что такое MIM-23 Hawk
MIM-23 Hawk — это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, созданный корпорацией Raytheon. Эта модель вошла в арсенал вооружений в 1960 году и прошла несколько этапов модернизации, имея в общей сложности три поколения: Phase I, Phase II и Phase III.
В начале разработки этот комплекс был предназначен для уничтожения вражеских самолетов, но впоследствии был обновлен для перехвата ракет. Среди стран, где использовались эти системы, Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие.
Напомним, американские власти покупают у Тайваня списанные комплексы ЗРК MIM-23 Hawk. Дальше они планируют передать их Украине.