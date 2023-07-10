Как уволиться со службы в ВСУ по новым правилам — инструкция и документы

Украинские военные идут к своим позициям на фронте. Фото: alamy.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призыв мужчин и женщин на военную службу не останавливается. В то же время украинским законодательством установлены жесткие рамки касательно увольнения военных.

Как уволиться со службы в ВСУ, какие новые правила и основания, разбираемся дальше в материале.

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Каковы основания для увольнения с военной службы

Законом предусматривается, что военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:

по состоянию здоровья;

по достижении предельного возраста пребывания на службе;

по семейным обстоятельствам;

в случае вступления в силу судебного приговора за преступление.

Увольнение с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны для военной службы;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе и в военном резерве или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета.

В то же время следует напомнить, что в мае этого года Верховная Рада поддержала законопроект №8009, согласующий возможность уволиться со службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам.

Сейчас документ передан на подпись президенту. После подписания он официально вступит в силу.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Право на увольнение во время военного или особого состояния получат военные, если их близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время совершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для подачи рапорта на увольнение обязательно иметь оригиналы документов, подтверждающих основания увольнения военного. Военнослужащие могут подать на увольнение в любой момент несения службы.

Военные ВСУ. Фото: president.gov.ua

Каков порядок действий увольнения с военной службы

Военнослужащий должен действовать следующим образом:

собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;

сделать копии документов и заверить нотариально;

подать на имя командира рапорт об увольнении и добавить к нему документы, подтверждающие право на увольнение в военное время.

В рапорте обязательно должно быть указано:

основание увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

районный (городской) ТЦК, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Далее непосредственный командир ставит свою подпись на рапорте и передает ее по подчинению. Каждый командир выше должен поставить свою подпись и передать рапорт и документы выше, пока они не дойдут до человека, принимающего решение об увольнении.

Тогда документы рассматриваются и принимается решение — в случае положительного ответа на часть отправляется сообщение об увольнении.

Военному также могут отказать, тогда при желании уволиться он повторяет свои действия.

Сроки рассмотрения подаваемого на увольнение рапорта не предусмотрены действующим законодательством. Обычно он длится около 1-2 месяцев.

В случае значительной задержки рассмотрения рапорта юристы рекомендуют подавать жалобы в высшее командование или Министерство обороны Украины.

Граждане, освобожденные от военной службы, в пятидневный срок после исключения из списков личного состава воинской части обязаны прибыть в ТЦК для взятия их на военный учет.

Военные просматривают документы. Фото: МОТЦК и СП

Какие необходимы документы для увольнения с военной службы

В рапорт об увольнении с военной службы, в зависимости от основания увольнения, будут добавлены документы, которые это основание подтверждают:

при увольнении по семейным обстоятельствам ― нотариально заверенные копии документов, подтверждающих такие основания;

при увольнении в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания — нотариально заверенная копия приговора;

при увольнении по состоянию здоровья на основании постановления ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета — нотариально заверенная копия постановления ВЛК.

В то же время при увольнении в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе достаточно рапорта.

Как сообщает адвокат Наталья Лисова, документами, подтверждающими семейные обстоятельства могут быть:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, акт осмотра МСЭК;

в связи с воспитанием больного ребенка — свидетельство о рождении, справку врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом) — свидетельство о браке, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за родителями своими или жены (супруга) - свидетельство о рождении военнослужащего, паспорт родителей, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным — решение суда, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, паспорт лица с инвалидностью;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы ― документ, подтверждающий осуществление ухода (например — о назначении компенсации за уход, назначаемый физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе), акт осмотра МСЭК, паспорт лица с инвалидностью;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход — заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения паспорт лица, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, справка о составе семьи, акт обследования бытовых условий лица, нуждающегося в уходе, другие документы, подтверждающие отсутствие других лиц, способных осуществлять уход;

в связи с самостоятельным воспитанием ребенка (детей) в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, свидетельство о смерти другого родителя или решение суда о лишении родительских прав другого родителя, другой документ, подтверждающий факт самостоятельного воспитания;

в связи с беременностью — медицинское заключение о беременности;

в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста — свидетельство о рождении, медицинское заключение в случае необходимости для отпуска по достижению ребенка шести лет);

если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет — свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справку с в/ч о прохождении службы другим родителям.

Военнослужащие ВСУ. Фото: google.com

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