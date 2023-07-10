Як звільнитися зі служби у ЗСУ за новими правилами — інструкція та документи

Українські військові йдуть до своїх позицій на фронті. Фото: alamy.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Призов чоловіків та жінок на військову службу не зупиняється. Водночас українським законодавством встановлено жорсткі рамки щодо звільнення військових.

Як звільнитися зі служби у ЗСУ та які діють нові правила та підстави, розбираємося далі в матеріалі.

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Які є підстави для звільнення з військової служби

Законом передбачається, що військовий ЗСУ може звільнитися з військової служби на таких підставах:

за станом здоров’я;

після досягнення граничного віку перебування на службі;

за сімейними обставинами;

у разі набуття сили судового вироку за злочин.

Звільнення з військової служби здійснюється:

у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров’я придатні до військової служби;

у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Водночас слід нагадати, що у травні цього року Верховна Рада підтримала законопроєкт №8009, який узгоджує можливість звільнитися зі служби особам, які не можуть бути мобілізовані примусово за сімейними обставинами.

Зараз документ передано на підпис президенту. Після підписання він офіційно вступить в дію.

Право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримають:

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

Право на звільнення під час воєнного або особливого стану отримають військові, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Для подачі рапорту на звільнення обов’язково мати оригінали документів, які підтверджують підстави на звільнення військового. Військовослужбовці можуть подати на звільнення у будь-який момент несення служби.

Військові ЗСУ. Фото: president.gov.ua

Який порядок дій звільнення з військової служби

Військовослужбовець має діяти наступним чином:

зібрати документи, необхідні для підтвердження цих підстав;

зробити копії документів та завірити їх нотаріально;

подати на ім'я командира рапорт про звільнення та додати до нього документи, які підтверджують право на звільнення у воєнний час.

В рапорті обов’язково має бути вказано:

підстава звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання/небажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);

районний (міський) ТЦК, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Далі безпосередній командир ставить свій підпис на рапорті та передає його за підпорядкуванням. Кожен командир вище має поставити свій підпис та передати рапорт і документи вище, поки вони не дійдуть до людини, яка приймає рішення щодо звільнення.

Тоді документи розглядаються і приймається рішення ― у разі позитивної відповіді на частину відправляється повідомлення про звільнення.

Військовому також можуть відмовити, тоді за бажання звільнитися він повторює свої дії.

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення, не передбачені чинним законодавством. Зазвичай він триває близько 1−2 місяців.

У разі значної затримки розгляду рапорту юристи рекомендують подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік.

Військові переглядають документи. Фото: МОТЦК та СП

Які необхідні документи для звільнення з військової служби

До рапорту про звільнення з військової служби, в залежності від підстави звільнення, мають буди додані документи, які цю підставу підтверджують:

при звільненні через сімейні обставини ― нотаріально завірені копії документів, що підтверджують такі підстави;

при звільненні у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання ― нотаріально завірена копія вироку;

при звільненні за станом здоров’я на підставі постанови ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку ― нотаріально завірена копія постанови ВЛК.

Водночас при звільненні у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі достатньо рапорту.

Як повідомляє адвокатка Наталія Лісова, документами, які підтверджують сімейні обставини можуть бути:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років ― свідоцтво про народження, акт огляду МСЕК;

у зв’язку з вихованням хворої дитини ― свідоцтво про народження, довідку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною(чоловіком) ― свідоцтво про шлюб, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за батьками своїми чи дружини (чоловіка) ― свідоцтво про народження військовослужбовця, паспорт батьків, медичний висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною ― рішення суду, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, паспорт особи з інвалідністю;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи ― документ, що підтверджує здійснення догляду(наприклад — про призначення компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі), акт огляду МСЕК, паспорт особи з інвалідністю;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд ― висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, паспорт особи, акт огляду МСЕК, пенсійне посвідчення за наявності, довідка про склад сім'ї, акт обстеження побутових умов особи, що потребує догляду, інші документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд;

у зв’язку з самостійним вихованням дитини (дітей) віком до 18 років ― свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть іншого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків, інший документ, який підтверджує факт самостійного виховання;

у зв’язку з вагітністю ― медичний висновок про вагітність;

у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку ― свідоцтво про народження, медичний висновок(у разі потреби для відпустки по досягненню дитини шести років);

якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років ― свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідку з в/ч про проходження служби іншим з батьків.

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: google.com

Раніше ми писали, як військовому отримати відпустку за станом здоров'я.

Нагадаємо, ми розповідали, коли мобілізований може отримати відпустку та чому її можуть не надати.

Також ми повідомляли, чи може військовий достроково розірвати контракт під час війни.