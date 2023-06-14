В Украине пропал Делимханов: Кадыров просит Буданова "найти брата"

Рамзан Кадыров (справа) и Адам Делимханов. Фото: росСМИ

В Украине пропал близкий друг Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. По некоторым данным, он был ликвидирован, но российская сторона утверждает, что Делимханов жив.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов, сейчас воюющий на фронте.

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По информации Сазонова, Адам Делимханов был уничтожен с помощью подразделения ССО в районе оккупированного Приморска в Запорожской области.

Сазонов отметил, что украинская разведка работала по поиску скопления российской военной техники, когда наткнулась на кортеж руководства подразделения "Ахмат".

Эту информацию разведчики передали артиллеристам, метко обстрелявшим кортеж с кадыровцами.

"Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели 12 бортов", — написал политолог-военнослужащий.

Информация о ликвидации Делимханова

Просьба Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале признал, что не может связаться с Делимхановым.

Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой предоставить координаты места обстрела — "чтобы все же я смог найти своего дорогого брата".

Чеченский диктатор даже пообещал украинским военным щедрое вознаграждение.

Кадыров просит помощи в поиске Делимханова

Заявления коллег Делимханова

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что он якобы говорил с Делимхановым и что тот "жив и здоров".

В Госдуме говорят, что Делимханов жив

На Telegram-канале самого Вячеслава Володина никаких сообщений о судьбе Адама Делимханова нет.

Напомним, что в понедельник, 12 июня, ВСУ ударили по базам отдыха в Приморске, расположенным на временно оккупированной части Запорожской области. Известно, что на одной из баз были сотни кадыровцев.