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На базі відпочинку, по якій вдарили ЗСУ на Запоріжжі, були сотні кадировців, — ЗМІ

13 червня 2023 10:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На базі відпочинку, по якій вдарили ЗСУ на Запоріжжі, були сотні кадировців
Кадировці. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 12 червня, ЗСУ вдарили по базам відпочинку у Приморську, які знаходяться на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Відомо, що на одній з баз були сотні кадировців.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ріа Мелітополь".

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Удар по кадировцям

Відтак, ЗСУ влучили по базі відпочинку "Лазурна". За наявною інформацією, у цьому місці перебували найбільше кадировців. 

"А там, кажуть, високопосадовці Кадирова облаштували собі гніздечко. І не аби хто, а найближчі до Тик-Токера командири. Трупи поки ще ідентифікують. Тому більше інформації сказати не можемо", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що до вечора в "Лазурній" знаходилося приблизно 30 одиниць техніки та приблизно 200 росіян. 

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Інформація про прильот. Фото: скриншот

Удар по ще одній базі відпочинку

Також наші захисники влучили у ще одну базу відпочинку "Сонячна". Відомо, що там розташовувалася військова база окупантів. 

Внаслідок удару частину росіян було знищено, а ті, кому вдалося вижити — втікли. Однак, точна сума загиблих російських військових, які залишаються під завалами, наразі невідома. 

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База відпочинку "Сонячна" після прильоту. Фото: Ріа Мелітополь\Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань передало на потреби української армії арештовані автомобілі родичів Медведчука та Козака. Зазначається, що їхня вартість становить понад один мільйон доларів США.

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