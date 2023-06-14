В Україні зник Делімханов: Кадиров просить Буданова "знайти брата"

Рамзан Кадиров (праворуч) і Адам Делімханов. Фото: росЗМІ

В Україні зник близький друг Рамзана Кадирова, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. За деякими даними, його ліквідували, але російська сторона стверджує, що Делімханов живий.

Про це написав політолог Кирило Сазонов, який зараз воює на фронті.

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Ліквідація Делімханова

За інформацією Сазонова, Адам Делімханов був знищений за допомогою підрозділу ССО в районі окупованого Приморська, що в Запорізькій області.

Сазонов зазначив, що українська розвідка працювала по пошуку скупчення російської військової техніки, коли натрапила на кортеж керівництва підрозділу "Ахмат".

Цю інформацію розвідники передали артилеристам, які влучно обстріляли кортеж з кадирівцями.

"Поранених немає, навіть "швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів", — написав політолог-військовослужбовець.

Інформація про ліквідацію Делімханова

Прохання Кадирова

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі визнав, що не може зв’язатися із Делімхановим.

Кадиров звернувся до української розвідки з проханням надати координати місця обстрілу — "щоб усе ж я зміг знайти свого дорогого брата".

Чеченський диктатор навіть пообіцяв українським військовим щедру винагороду.

Кадиров просить допомоги у пошуку Делімханова

Заяви колег Делімханова

Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов повідомив, що спікер нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін заявив, що він нібито говорив з Делімхановим і що той "живий та здоровий".

В Держдумі кажуть, що Делімханов живий

На Telegram-каналі самого В’ячеслава Володіна жодних повідомлень про долю Адама Делімханова немає.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 червня, ЗСУ вдарили по базах відпочинку у Приморську, які розташовані на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Відомо, що на одній з баз були сотні кадирівців.