Люди прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE

Около 7 утра, 13 июня, в Украине снова раздаются воздушные тревоги. Опасность подстерегает в большинстве регионов страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога по Украине

Информация о запусках ракет подтверждается. В настоящее время ракет еще нет в воздушном пространстве Украины.

По данным Генштаба, предварительно этой ночью россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. Также враг выпустил четыре "Шехеда", один — уничтожен.

Напомним, в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадавшие гражданские, а также погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета".