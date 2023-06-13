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В Украине снова раздаются воздушные тревоги

13 июня 2023 06:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине снова раздаются воздушные тревоги
Люди прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около 7 утра, 13 июня, в Украине снова раздаются воздушные тревоги. Опасность подстерегает в большинстве регионов страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Информация о запусках ракет подтверждается. В настоящее время ракет еще нет в воздушном пространстве Украины.

По данным Генштаба, предварительно этой ночью россияне запустили по Украине 14 крылатых ракет, из которых десять были ликвидированы. Также враг выпустил четыре "Шехеда", один — уничтожен.

Напомним, в Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушение жилых объектов, сильно пострадавшие гражданские, а также погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета".

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