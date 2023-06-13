Вибухи лунають у Києві та Кривому Розі
13 червня 2023 03:25
оновлено: 03:47
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошмарити українців і все більше вдається до атак з повітря.
Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.
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03:41:
Повідомляється, що чути вибухи на Лівому березі Києва.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в умовах початку контрнаступальної операції в Україні посилиться мобілізація.
Через потребу ЗСУ у великій кількості людей призиватимуть, зокрема:
- знятих з обліку за станом здоров’я;
- чоловіків у віці від 28 до 60 років, які вважалися придатними або обмежено придатними;
- чоловіків у віці від 18 до 27 років, які приходять на контрактну службу або перебувають на військовому обліку.