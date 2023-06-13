Вибухи лунають у Києві та Кривому Розі

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошмарити українців і все більше вдається до атак з повітря.

Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в умовах початку контрнаступальної операції в Україні посилиться мобілізація.

Через потребу ЗСУ у великій кількості людей призиватимуть, зокрема: