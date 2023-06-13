Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи лунають у Києві та Кривому Розі arrow

Вибухи лунають у Києві та Кривому Розі

13 червня 2023 03:25
оновлено: 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи лунають у Києві та Кривому Розі
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошмарити українців і все більше вдається до атак з повітря. 

Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.

Читайте також:

Повідомляється про вибухи у Києві та Кривому Розі. Усіх просять пройти в укриття.

03:41:

Повідомляється, що чути вибухи на Лівому березі Києва.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в умовах початку контрнаступальної операції в Україні посилиться мобілізація.

Через потребу ЗСУ у великій кількості людей призиватимуть, зокрема:

  • знятих з обліку за станом здоров’я;
  • чоловіків у віці від 28 до 60 років, які вважалися придатними або обмежено придатними;
  • чоловіків у віці від 18 до 27 років, які приходять на контрактну службу або перебувають на військовому обліку.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB