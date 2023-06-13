В Україні знову лунають повітряні тривоги

Близько 7 ранку, 13 червня, в Україні знову лунають повітряні тривоги. Небезпека чатує у більшості регіонів країни.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Інформація про запуски ракет підтверджується. На даний момент ракет ще немає у повітряному просторі України.

Попередньо, цієї ночі росіяни запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких десять було ліквідовано. Також ворог випустив чотири "Шехеди", один — знищено.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, а також загиблі. Крім того, під завалами можуть бути люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".