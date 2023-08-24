Повторная воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

Запуск ракеты. Фото: российские СМИ

В Украине второй раз на ночь, 24 августа, объявлена воздушная тревога: в опасности юго-восточные регионы.

Мы собрали всю информацию на этот момент. Об опасности сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине ночью 24 августа

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики.

Карта тревог сейчас такова:

Напомним, в Украине, 24 августа, после часу ночи объявляли об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.