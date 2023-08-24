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В Украине снова объявлена воздушная тревога: в опасности юго-восточные регионы

24 августа 2023 02:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторная воздушная тревога в Украине: какие области в опасности
Запуск ракеты. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй раз на ночь, 24 августа, объявлена воздушная тревога: в опасности юго-восточные регионы.

Мы собрали всю информацию на этот момент. Об опасности сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 24 августа

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики.

Карта тревог сейчас такова:

Напомним, в Украине, 24 августа, после часу ночи объявляли об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.

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