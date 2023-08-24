Повторная воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

В Украине снова объявлена воздушная тревога: в опасности юго-восточные регионы
24 августа 2023 02:31
Запуск ракеты. Фото: российские СМИ
В Украине второй раз на ночь, 24 августа, объявлена воздушная тревога: в опасности юго-восточные регионы.
Мы собрали всю информацию на этот момент. Об опасности сообщают мониторинговые каналы.
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Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистики.
Карта тревог сейчас такова:
Напомним, в Украине, 24 августа, после часу ночи объявляли об активности российской авиации и угрозе применения баллистики. Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.