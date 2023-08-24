Повітряна тривога поширюється вночі 24 серпня: які області в небезпеці

Безпілотники летять у небі. Фото: google.com

В Україні, 24 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила більшість областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 24 серпня

Після першої ночі 24 серпня в Україні в деяких областях оголосили про повітряну тривогу. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися:

Полтавська,

Сумська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Харківська області.

Мапа повітряних тривог нині виглядає так:

Нагадаємо, 23 серпня, близько 16:50 в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано ймовірні пуски ракет "Калібр".

Ми писали, що 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.