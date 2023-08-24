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В Україні знову оголошена повітряна тривога: у небезпеці південно-східні регіони

24 серпня 2023 02:31
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Лариса Голуб
Редактор
Повторна повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці
Запуск ракети. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні вдруге на ніч, 24 серпня, оголошена повітряна тривога: у небезпеці південно-східні регіони. 

Ми зібрали усю інформацію на цей момент. Про небезпеку повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 24 серпня

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістики.

Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, в Україні, 24 серпня, після першої ночі вжде оголошували про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила більшість областей України.

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