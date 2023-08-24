Повторна повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

В Україні знову оголошена повітряна тривога: у небезпеці південно-східні регіони
24 серпня 2023 02:31
Запуск ракети. Фото: російські ЗМІ
В Україні вдруге на ніч, 24 серпня, оголошена повітряна тривога: у небезпеці південно-східні регіони.
Ми зібрали усю інформацію на цей момент. Про небезпеку повідомляють моніторингові канали.
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Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістики.
Мапа тривог нині така:
Нагадаємо, в Україні, 24 серпня, після першої ночі вжде оголошували про активність російської авіації та загрозу застосування балістики. Повітряна тривога охопила більшість областей України.