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В Украине снова объявили воздушную тревогу: угроза баллистических ракет

4 августа 2023 18:47
обновлено: 18:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине снова объявили воздушную тревогу: угроза баллистических ракет
Баллистическая ракета. Фото: inbusiness.kz
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, в 18:35 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Существует угроза применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Угроза баллистических ракет

В сообщении говорится, что воздушная тревога была объявлена в восточных, юго-восточных областях. При этом в Воздушных силах ВСУ уточнили, что существует угроза применения противником баллистического вооружения.

"Восточные, юго-восточные регионы — угроза применения баллистики", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

На момент 18:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в пятницу, в 13:30 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.

Также мы сообщали, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога, причиной которой является то, что враг не оставляет надежду добраться до столицы.

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