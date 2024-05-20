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В Украине снова объявили воздушную угрозу

20 мая 2024 20:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Масштабная воздушная тревога в Украине 20 мая
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в понедельник, 20 мая, снова объявили воздушную тревогу во всех областях. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 20 мая

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани!", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Ранее воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что это третья масштабная воздушная тревога в Украине за сегодня по состоянию на 20:50. В предыдущий раз был зафиксирован взлет сразу шести бортов МиГ-31К, являющихся носителями сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

По данным ряда мониторинговых Telegram-каналов, борта имитировали пуски отрабатывая обучение.

Напомним, сегодня в небе над Сумской областью была замечена вражеская ракета. Предварительно она направлялась в сторону Полтавщины.

А вчера захватчики атаковали базу отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки врага погибли семь человек.

обстрелы
оккупанты
ПВО
воздушная тревога
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