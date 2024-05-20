Масштабна повітряна тривога в Україні 20 травня

В Україні знову оголосили повітряну загрозу
В Україні у понеділок, 20 травня, знову оголосили повітряну тривогу у всіх областях. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 20 травня
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!" — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Зазначимо, що це третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні станом на 20:50. Під час попереднього разу було зафіксовано зліт одразу шести бортів МіГ-31К, що є носіями надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".
За даним низки моніторингових Telegram-каналів, борти імітували пуски, відпрацьовуючи навчання.
Нагадаємо, сьогодні у небі над Сумською областю було помічено ворожу ракету. Попередньо, вона прямувала в бік Полтавщини.
А вчора загарбники атакували базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинуло семеро людей.
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