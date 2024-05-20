Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні знову оголосили повітряну загрозу arrow

В Україні знову оголосили повітряну загрозу

20 травня 2024 20:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масштабна повітряна тривога в Україні 20 травня
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у понеділок, 20 травня, знову оголосили повітряну тривогу у всіх областях. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:
тривога 20 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні 20 травня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!" — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що це третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні станом на 20:50. Під час попереднього разу було зафіксовано зліт одразу шести бортів МіГ-31К, що є носіями надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

За даним низки моніторингових Telegram-каналів, борти імітували пуски, відпрацьовуючи навчання. 

Нагадаємо, сьогодні у небі над Сумською областю було помічено ворожу ракету. Попередньо, вона прямувала в бік Полтавщини.

А вчора загарбники атакували базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинуло семеро людей.

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
винищувач
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify