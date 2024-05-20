Масштабна повітряна тривога в Україні 20 травня

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В Україні у понеділок, 20 травня, знову оголосили повітряну тривогу у всіх областях. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 20 травня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що це третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні станом на 20:50. Під час попереднього разу було зафіксовано зліт одразу шести бортів МіГ-31К, що є носіями надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

За даним низки моніторингових Telegram-каналів, борти імітували пуски, відпрацьовуючи навчання.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Сумською областю було помічено ворожу ракету. Попередньо, вона прямувала в бік Полтавщини.

А вчора загарбники атакували базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинуло семеро людей.