Воздушная тревога ночью 25 июля: угроза атаки

В Украине снова воздушная тревога: угроза атаки БпЛА
Ночью, 25 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 25 июля
Обновлено 00:32. В ряде областей Украины повторно объявлена воздушная тревога.
Обновлено 00:34. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в "красных" областях
Обновлено 00:39. Воздушные силы предупреждают об опасности БпЛА в Днепропетровской области.
Обновлено 00:47. По областям работает ПВО, как сообщают мониторинговые каналы.
Напомним, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.
Также мы писали, что вчера, 24 февраля, в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Граждан призывали перейти в укрытие.