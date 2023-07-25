Воздушная тревога ночью 25 июля: угроза атаки

Вражеский беспилотник в небе. Фото: google.com

Ночью, 25 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 25 июля

Обновлено 00:32. В ряде областей Украины повторно объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:47. По областям работает ПВО, как сообщают мониторинговые каналы.

Напомним, что вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.

Также мы писали, что вчера, 24 февраля, в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Граждан призывали перейти в укрытие.