Повітряна тривога вночі 25 липня: загроза атаки

В Україні знову повітряна тривога: загроза атаки БпЛА
Вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 25 липня
Оновлено 00:32. У низці областей України повторно оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 00:34. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в "червоних" областях
Оновлено 00:39. Повітряні сили попереджають про небезпеку БпЛА в Дніпропетровській області.
Оновлено 00:47. По областях працює ППО, як повідомляють моніторингові канали.
Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.
Також ми писали, що вчора, 24 лютого, в Одеській області оголошували повітряну тривогу. В повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Громадян закликали перейти в укриття.