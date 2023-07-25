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В Україні знову повітряна тривога: загроза атаки БпЛА

25 липня 2023 00:29
оновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 25 липня: загроза атаки
Ворожий безпілотник у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 25 липня

Оновлено 00:32. У низці областей України повторно оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:34. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в "червоних" областях

Оновлено 00:39. Повітряні сили попереджають про небезпеку БпЛА в Дніпропетровській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:47. По областях працює ППО, як повідомляють моніторингові канали.

Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.

Також ми писали, що вчора, 24 лютого, в Одеській області оголошували повітряну тривогу. В повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку. Громадян закликали перейти в укриття.

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