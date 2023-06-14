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В Украине снова воздушная тревога: угроза атаки ракет

14 июня 2023 03:02
обновлено: 03:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночью 15 июня
Ракета взлетает. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 15 июня, по Украине снова распространяется воздушная тревога . "Покраснели" восточные и южные области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:05. Повторно объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе атаки крылатых ракет типа Х-101/555.

Обновлено 03:08. Об угрозе атаки ракет типа Х-101/555, информация проверяется.

 

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