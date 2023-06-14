Воздушная тревога ночью 15 июня

В Украине снова воздушная тревога: угроза атаки ракет
14 июня 2023 03:02
обновлено: 03:07
Ракета взлетает. Фото: google.com
Ночью, 15 июня, по Украине снова распространяется воздушная тревога . "Покраснели" восточные и южные области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:05. Повторно объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе атаки крылатых ракет типа Х-101/555.
Обновлено 03:08. Об угрозе атаки ракет типа Х-101/555, информация проверяется.