Воздушная тревога ночью 15 июня

Ракета взлетает. Фото: google.com

Ночью, 15 июня, по Украине снова распространяется воздушная тревога . "Покраснели" восточные и южные области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:05. Повторно объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе атаки крылатых ракет типа Х-101/555.

Обновлено 03:08. Об угрозе атаки ракет типа Х-101/555, информация проверяется.