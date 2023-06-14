Повітряна тривога вночі 15 червня

Україною шириться повітряна тривога: яка небезпека
14 червня 2023 03:02
оновлено: 03:07
Ракета злітає. Фото: google.com
Вночі, 15 червня, Україною знову шириться повітряна тривога. "Почервоніли" східні та південні області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 03:05. Повторно оголошено повітряну тривогу в низці областей.
Моніторингові канали попереджають про загрозу атаки крилатих ракет типу Х-101/555.
Оновлено 03:08. Щодо загрози атаки ракет типу Х-101/555, інформація перевіряється.